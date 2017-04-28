Шнуров в новом стишке высмеял президентские выборы во Франции

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прочитал во время интервью RT свое новое стихотворение, посвященное президентским выборам во Франции. Соответствующая видеозапись опубликована на портале телеканала в пятницу, 28 апреля.
«Суета у французского трона!
Я готов предложить вам пари:
Сто процентов победа Макрона,
Если имя возьмет он — Марин.
Отложив с избирателем ужин,
Устриц дюжину, пенистый эль,
В духе времени выступить нужно.
Чем Мари хуже Эммануэль?» — продекламировал Шнуров.
Полная версия интервью с музыкантом выйдет 2 мая.
«Ленинград» устраивает юбилейный тур «20 лет на радость!». Группа выступит во Франции 3 мая, в преддверии второго тура президентских выборов в стране. Московский концерт состоится 13 июля на стадионе «Открытие арена».
Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента голосов, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они будут бороться за пост главы государства во втором туре, который намечен на 7 мая.
Шнуров часто публикует стихотворения на актуальные темы. В феврале он зачитал матерную оду, посвященную передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, а в январе опубликовал стих в честь средства для ванн «Боярышник».