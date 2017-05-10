«Роснефть» подала иск к АФК «Система» в Арбитражный суд Уфы

«Роснефть» подала в Арбитражный суд Уфы иск к АФК «Система» с заявленной суммой требований в размере 106,6 миллиарда рублей. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Rambler News Service со ссылкой на официального представителя компании Михаила Леонтьева. Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск «Роснефти» к АФК «Система».

«Мы изначально подали два иска — в московский арбитраж и уфимский, чтобы суд самостоятельно определился с юрисдикцией. Решение московского арбитража — процессуальный момент, который не повлияет на суть иска», — пояснил Леонтьев. По его словам, арбитражный суд Башкирии пока не выдал определение по иску.

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Вечером 2 мая стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» на сумму более 106,6 миллиарда рублей. Как заявил Леонтьев, это связано с действиями бывшего владельца «Башнефти», которые привели к обесценению актива.

Утром 3 мая в ходе торгов на Московской бирже было зафиксировано падение стоимости бумаг АФК «Система» более чем на 26 процентов — до 16,4 рубля.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

