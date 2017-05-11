Суд приостановил деятельность партии «Демократический выбор»

Верховный суд России приостановил деятельность партии «Демократический выбор» на три месяца. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 мая.

Согласно материалам дела, с жалобой на партию в суд обратился Минюст. По данным министерства, партия ни разу с момента регистрации в 2012 году не подавала отчеты о своей деятельности, в том числе о количестве членов и участии в выборах.

Представитель политического объединения признал все обвинения и попросил суд приостановить деятельность «Демократического выбора» не на три месяца, а на полгода. «Мы рассматриваем эту меру как возможность сосредоточиться на проведении необходимых мероприятий, чтобы выполнить требования Минюста», — сказал он.

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В конце января была приостановлена деятельность камчатского отделения «Российской Социалистической партии» из-за того, что оно не направило в Минюст сведения о смене представителя.

Движение «Демократический выбор» было преобразовано в самостоятельную партию в 2012 году, до этого было частью Партии народной свободы (сейчас — ПАРНАС). В конце 2015 года «Демократический выбор» из-за внутрипартийных конфликтов покинул глава объединения Владимир Милов. Сейчас деятельность партии сосредоточена на протестной активности в Москве, отмечается на ее официальном сайте.