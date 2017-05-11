Федун попросит увеличить количество золотых медалей для награждения «Спартака»

«Спартак» будет ходатайствовать перед Российским футбольным союзом (РФС) о предоставлении клубу увеличенной квоты золотых медалей для награждения команды. Об этом ТАСС сообщил владелец команды Леонид Федун.

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На вопрос, как «Спартак» будет праздновать чемпионство, Федун ответил: «Завтра встречаюсь с администрацией, будем решать».

Согласно регламенту, команде должно быть выделено 40 наград, однако красно-белые вправе потребовать от РФС увеличить это количество.

В воскресенье, 7 мая, «Спартак» после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) за три тура до конца первенства обеспечил себе звание чемпиона России, завоевав титул в 10-й раз. Москвичи победили в первенстве впервые с 2001 года.