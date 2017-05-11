РФС оштрафовал тренера «Спартака» Карреру за пропуск пресс-конференции

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Итальянский специалист подвергся санкциям из-за пропуска традиционных флеш-интервью и пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионата страны против «Томи» (1:0). По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, объяснений причин поступка Карреры не последовало.

Кроме того, по итогам встречи, прошедшей 6 мая, последовали санкции в отношении «Спартака». За использование болельщиками пиротехники, скандирование нецензурных кричалок и демонстрацию несогласованного баннера красно-белые заплатят 155 тысяч рублей.

В воскресенье, 7 мая, «Спартак» после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) за три тура до конца первенства обеспечил себе звание чемпиона России, завоевав титул в десятый раз.

