Песков ответил на заявление Трампа о роли России в минских соглашениях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия ответственна за выполнение минских соглашений. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является страной-гарантом, как Франция и Германия», — отметил пресс-секретарь президента России.

Он напомнил, что в самом документе четко обозначено, кто какие условия должен выполнять. «Нет места для вольных трактовок минских договоренностей», — добавил Песков.

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После встречи президента Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся 10 мая, в Белом доме заявили, что американский лидер на переговорах поднял тему Украины. Как отметили в администрации США, глава государства подтвердил приверженность Вашингтона к разрешению этого конфликта и подчеркнул ответственность Москвы за полную реализацию минских соглашений.

Лавров в свою очередь сообщил, что Россия и Соединенные Штаты условились продолжать дискуссии по ряду вопросов, в том числе по урегулированию украинского конфликта, передавало РИА Новости.

В феврале 2015 года лидеры России, Франции, Германии и Украины подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, проведение на Украине конституционной реформы, проведение выборов в Донбассе (этот, а также многие другие этапы мирного урегулирования, выполнение которых возложено на Киев, пока не осуществлены).