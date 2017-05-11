Красный Крест сообщил о гибели свыше 60 сотрудников и волонтеров в Сирии

С начала вооруженного конфликта на территории Сирии погибли свыше 60 сотрудников и добровольцев Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом сообщил глава представительства международной федерации этих обществ в России Даврон Мухамадиев, передает «Интерфакс».
«Начало 2017 года для нас было очень трагическим (...), международное движение потеряло 13 человек», — отметил он.
По словам Мухамадиева, число беженцев и вынужденных переселенцев из зоны конфликта на сирийской территории превысило шесть миллионов человек.
В Сирии в 2011 году началось вооруженное противостояние сил президента страны Башара Асада и мятежников, требующих его отставки. Республику охватила полномасштабная гражданская война. Ослаблением государства воспользовались террористические организации, захватившие часть территории страны.