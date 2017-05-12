Бывший челябинский губернатор отказался комментировать возможный арест

Бывший губернатор Челябинской области, экс-депутат Госдумы Михаил Юревич, который подозревается в получении многомиллионной взятки, отказался комментировать возможный заочный арест. Об этом сообщила РИА Новости его помощница Юлия Бобылева в пятницу, 12 мая.

«Независимо от решения суда — комментариев не будет», — сказала представительница политика. Она добавила, что Юревич до сих пор находится на лечении в Лондоне, оно заканчивается 6 июня.

Ходатайство о заочном аресте бывшего главы региона поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщил Национальной службе новостей (НСН) его адвокат Игорь Трунов. По его словам, если суд его удовлетворит, Генпрокуратура может направить в Интерпол материалы для объявления политика в международный розыск.

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«В зависимости от решения мы будем планировать дальнейшие действия», — отметил Трунов. По его словам, «по регламентации Интерпола недопустим розыск человека, который не скрывается, болеет». Вместе с тем 5 мая адвокат заявлял, что его подзащитный уже объявлен в международный розыск.

10 апреля сообщалось, что Юревич не приехал в Екатеринбург для дачи показаний, так как находится на обследовании в Лондоне. В середине марта, когда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора, он находился в Израиле.

По версии следствия, в 2012 челябинский губернатор получил в качестве вознаграждения 26 миллионов рублей от Виталия Тесленко (сейчас отбывает наказание по обвинению в получении взяток — прим. «Ленты.ру»), которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах, ушел в отставку по собственному желанию. После увольнения он получил мандат депутата Госдумы шестого созыва.