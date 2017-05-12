Статья Fox News о милых женщинах удивила читателей и разозлила феминисток

Fox News удивил пользователей сети, разослав им странное пуш-уведомление о поведении женщин, которое одобряют мужчины. Об этом сообщает Mashable.

Сообщение содержало в себе только фразу «большинство мужчин просто хотят найти себе милую женщину» без какой-либо ссылки на материал. Подписчики Fox News посчитали, что им сообщили «весьма очевидную информацию», но все равно назвали подобные новости «приветом из 1950-х».

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Позднее выяснилось, что на сайте была опубликована статья с таким же заголовком. В ней женщин призвали следить за собой и быть добрее к мужчинам. «Большинство мужей не хотят доминировать над женами, но и сражаться с ними им тоже неохота. Им нужно спокойствие, и чем милее они будут себя вести, тем выше шанс, что они его обретут», — написала автор материала.

Такие формулировки предсказуемо вызвали гнев защитников прав женщин и феминисток. «Fox News дает девушкам установку на то, как быть милыми», — возмутилась в Twitter одна из пользователей.

В марте 2017 года американский производитель кухонной техники KitchenAid подвергся нападкам в социальных сетях со стороны феминисток, посчитавших рекламу компании сексистской. Женщины раскритиковали новую серию розовых кухонных приборов «KitchenAid для женщин».