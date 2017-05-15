Миронов предложил наказывать иностранцев за оскорбление ветеранов войны

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает «Интерфакс». Документ пока не зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента.

Политик рассказал, что решил разработать такую законодательную инициативу после нападения националистов на участников шествия «Бессмертный полк» в ряде украинских городов. «Эта деятельность откровенно экстремистская по отношению к россиянам и нашему государству. Мы должны законодательно исключить возможность подобных действий у нас на родине и за ее пределами», — считает он.

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Депутат Госдумы предлагает распространить уголовную ответственность не только на россиян, но и иностранцев. Причем наказывать их предполагается за действия, совершенные ими за пределами России. Меры наказания — штраф, запрет на въезд в Россию, арест имущества на территории РФ или самого нарушителя.

На Украине шествия «Бессмертного полка» 9 Мая прошли в условиях запрета властями традиционной советской символики и сопровождались множеством провокаций со стороны радикалов. Так, в Киеве в участников шествия кинули дымовую шашку. В Запорожье произошли столкновения между участниками акции и украинскими активистами, которых возмутили флаги СССР и советские песни из колонок.

В общей сложности по всей Украине были задержаны около 90 человек, пострадали более 30, уточняет РИА Новости.

8 мая президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с годовщиной Победы. Он подчеркнул, что День Победы — священная дата и символ беспримерного героизма народа, и призвал совместно бороться против любых попыток искажения истории.