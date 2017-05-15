Путин усомнился в способности киевских властей проводить «Евровидение»

Президент России Владимир Путин считает правильным отказ от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом он заявил в ходе визита в Китай, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

«Поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что отказ от трансляции соревнования отечественными телеканалами не помешал желающим посмотреть эфир «Евровидения-2017» в интернете.

Финал «Евровидения» состоялся в Киеве в ночь на 14 мая. Победителем конкурса стал 27-летний Сальвадор Собрал, выступавший от Португалии.

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая была заявлена как участница международного музыкального соревнования от России. Исполнительницу обвинили в несогласованном с киевскими властями посещении Крыма в 2015 году, расценив это как нарушение госграницы. После этого Первый канал отказался от трансляции «Евровидения-2017». Это решение поддержал телеканал «Россия 1».

Первая российская участница «Евровидения» Мария Кац (выступала на конкурсе в 1994 году) назвала произошедшее с этим соревнованием в 2017-м роковой ошибкой. «Это праздник песен, вокалистов, а то, что сейчас все подменяется, это ужасно», — сказала она Национальной службе новостей (НСН).

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. В Москве подчеркивают, что процедура соответствовала международным нормам.