Газон стадиона в Санкт-Петербурге собрались спасать прошивкой

Улучшить состояние газона стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге собираются с помощью прошивки искусственными нитями. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает «Фонтанка».

Предполагается, что прошивка поможет укрепить корневую систему натурального газона. Процедура стабилизирует грунт и снизит износ поля во время матча. Издание отмечает, что на глубине прошивки лежат трубы системы орошения поля, которые уже случайно повреждали.

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10 мая стало известно, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» решили перенести с «Крестовского» на «Петровский» из-за неудовлетворительного состояния газона. Ранее помощник главного тренера сине-бело-голубых Александр Спиридон раскритиковал поле, заявив, что даже аутсайдеры чемпионата Украины играют на покрытиях лучшего качества.

Строительство арены завершили в декабре 2016 года, оно велось почти 10 лет, общая стоимость работ составила около 50 миллиардов рублей. Крестовский примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.