В Госдуме заподозрили «Спартак» в участии в договорном матче

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заподозрил «Спартак» в участии в договорном матче. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, красно-белые не могли в честной борьбе в 30-м туре чемпионата страны проиграть в гостях тульскому «Арсеналу».

Материалы по теме «Угостить Федуна самогоном можно только в рамках телешоу» Капитан «Спартака» Глушаков о триумфе команды, владельце клуба и сборной России

«Не думаю, что "Арсенал" может заинтересовать "Спартак" финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в премьер-лиге, "Спартак" возьмет шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали», — заявил Лебедев.

Встреча прошла в воскресенье, 21 мая, в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Для «Спартака», обеспечившему себе чемпионский титул 7 мая, игра не имела турнирного значения, а «Арсенал» поднялся на 14-е место, избежав прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В стыковых встречах за право остаться в премьер-лиге туляки сыграют с красноярским «Енисеем».