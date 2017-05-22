«Блок Петра Порошенко» выступил против введения виз с Россией

Заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко сообщил, что большинство депутатов ББП высказались против введения виз с Россией. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

«Сегодня на заседании фракции звучали разные мнения. Большинство высказывалось против такой инициативы их коллег, которые озвучивали свою позицию по вопросу введения виз (с Россией — прим. «Ленты.ру»). Но никакие решения мы не принимали», — сказал Гончаренко.

По его словам, БПП может предметно обсудить инициативу о введении визового режима с Россией и сформировать позицию по ней на своем заседании 25 мая. «Было предварительное обсуждение. Никакие решения не принимались, потому что такого пункта пока нет в повестке дня на неделю. Возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четверг», — сказал Гончаренко.

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Депутат подчеркнул, что на заседании фракции высказывались сомнения в реализации визового режима с Россией. «Кроме того, очевидно, что Россия в таком случае зеркально также введет визы и для украинских граждан, и в таком случае придется открыть российские консульские отделения в областных центрах», — отметил он, добавив, что «для многих украинцев получить визу будет проблемой». Гончаренко также указал, что в идее визового режима «есть много минусов, а плюсы не совсем очевидны».

Ранее 22 мая сообщалось, что в Верховной Раде началась разъяснительная работа по вопросу введения визового режима с Россией.

18 мая фракция «Народного фронта» объявила о намерении поставить вопрос о введении визового режима с Россией на заседаниях Верховной Рады. Глава фракции Максим Бурбак указал, что в украинском парламенте найдется достаточно депутатов, которые отдадут голоса за постановление.

В декабре 2016-го в украинском МИД заявили, что готовы к изменению порядка пересечения границы. Вместе с тем официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца признала, что в случае введения таких ограничений Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан».

В октябре того же года спикер Рады Андрей Парубий инициировал рассмотрение вопроса об ограничении передвижения граждан через границу двух стран в связи с тем, что в Москве был задержан украинский журналист Роман Сущенко, обвиненный в шпионаже. Однако многие парламентарии, в том числе и представители фракции «Блока Петра Порошенко», отказалась поддержать предложение об отмене безвизового режима с Россией.