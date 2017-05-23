CNN узнал о предоставлении Флинном ложных данных о поездке в Россию

Американский телеканал CNN опубликовал документы, в которых содержатся данные о том, что бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил следователям ложную информацию насчет источников финансирования своей поездки в Россию.

Телеканал утверждает, что в письме, направленном демократом Элайджей Каммингсом (Elijah Cummings) в адрес главы комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США республиканца Джейсона Чаффетса (Jason Chaffetz), есть информация о содержании доклада, составленном после беседы Флинна и следователей.

В докладе указано, что Флинн сообщил следователям о том, что его визит в Россию в 2015 году был оплачен «американской компанией». Также он сообщил, что не получал «никакого вознаграждения от иностранного государства».

В письме Каммингса содержится информация, что поездку Флинна в Россию профинансировал российский телеканал RT, а ему самому было заплачено 45 тысяч долларов.

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Ранее 22 мая стало известно о том, что Флинн отказался давать показания комитету Конгресса по разведке и передавать документы сенату в рамках расследования «вмешательства России» в выборы президента США в 2016 году.

9 февраля газета The Washington Post сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с послом России Сергеем Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные президентом Бараком Обамой незадолго до ухода с поста.

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку Кисляка и Флинна, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». В феврале Трамп заявил, что не располагает данными об этих беседах, и пообещал изучить этот вопрос. Вскоре после этого стало известно об отставке Флинна.