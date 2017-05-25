Захарова сравнила с анекдотом про кактусы предложение Рады о визах для россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила предложение депутатов Верховной Рады Украины ввести визы для россиян с анекдотом про кактусы. Об этом она рассказала в четверг, 25 мая, на брифинге, передает ТАСС.

«Это какой-то театр абсурда, какой-то нонсенс. Ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, напоминает мне анекдот про кактусы, которые кололись, но их продолжали есть», — сказала дипломат.

22 мая сообщалось, что в Раде началась разъяснительная работа по вопросу введения виз. За четыре дня до этого такое предложение поступило от фракции «Народного фронта».

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В декабре 2016 года о технической готовности установить ограничения для въезда россиян заявлял МИД Украины. Вместе с тем официальный представитель ведомства Марьяна Беца признала, что в этом случае Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан», так как три миллиона украинцев проживают в России.

В украинском парламенте и раньше пытались рассмотреть законопроект о визах — в октябре 2016 года с такой инициативой выступал спикер Рады Андрей Парубий, но большинство депутатов, в том числе представители фракции партии «Блок Петра Порошенко», отказались его поддержать.