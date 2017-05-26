Украину вместе с Гвинеей-Бисау лишили права голоса в Генассамблее ВОЗ

Украину лишили права голоса на Генеральной ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за долга в 26 миллионов долларов. Об этом на заседании Верховной Рады сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает телеканал NewsOne.

Так глава кабмина объяснил депутатам, почему Киев не смог принять участие в выборах генерального директора ВОЗ 23 мая. По словам Гройсмана, из-за экономической ситуации вопросы о взносах в международные организации «отошли на второй план». Как отмечает «Страна», вместе с Украиной из-за задолженности права голоса были лишены Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Гвинея-Бисау.

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Украина имеет внешний долг в размере около 13 миллиардов долларов, который Киев обязан погасить до 2019-го. Для покрытия дефицита бюджета правительство страны заимствует средства за рубежом. 3 мая Всемирный банк выделил Киеву кредит в размере 150 миллионов долларов на поддержку экспортно ориентированных малых и средних предприятий.

В апреле Международный валютный фонд потребовал от Киева повысить пенсионный возраст для продолжения сотрудничества.

В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи.