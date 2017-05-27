Семак предпочел «Уфу» «Зениту»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что не собирается возглавлять санкт-петербургский «Зенит». Его слова в субботу, 27 мая, приводит Twitter-аккаунт Спорт FM.

«На будущий сезон я остаюсь в "Уфе", "Зенит" не возглавлю. Надеемся на одно-два-три качественных усиления. Место в восьмерке — это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки. Осознал, что готов работать самостоятельно примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне», — заявил Семак.

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«Зенит» под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу завершил чемпионат на 3-м месте и не сумел пробиться в Лигу чемпионов сезона-2017/18. Сине-бело-голубые выступят в групповом этапе Лиги Европы. 26 мая Советский спорт сообщал, что новым главным тренером «Зенита» может стать бывший наставник «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

Семак начинал сезон одним из помощников Луческу в «Зените», но возглавил «Уфу» в декабре. 41-летний специалист вывел команду в полуфинал Кубка России, в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) уфимцы финишировали на 7-м месте. Его контракт действует до конца следующего сезона.