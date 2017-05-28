Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась на 178-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список появился на сайте организации в воскресенье, 28 мая.

Она занимала в списке 173-е место. 30-летняя Шарапова пропустила текущую неделю из-за травмы. Последний раз россиянка выступала на турнире в Риме, но получила повреждение и снялась с соревнований в матче второго раунда.

Другая представительница России Светлана Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге. 20-летняя Дарья Касаткина потеряла одно место, опустившись на 28-ю позицию.

Шарапова вернулась в теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. С тех пор она приняла участие в трех турнирах. В Штутгарте россиянка дошла до полуфинала, в Мадриде и Риме — до второго круга. Организаторы стартующего во Франции «Ролан Гаррос» отказали ей в специальном приглашении (wild card). Благодаря попаданию в топ-200 рейтинга Шарапова выступит в квалификации Уимблдона, который пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.