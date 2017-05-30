«Панатинаикос» лишили очков за попавшую в тренера ПАОК банку пива

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Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» (Афины) оштрафован на 41,5 тысячи евро и лишен пяти очков за поведение фанатов в игре чемпионата страны против ПАОК (Салоники). Об этом сообщает El Universo.

Три очка вычтут у афинского клуба в этом чемпионате, два — в следующем. Кроме того, две ближайшие домашние встречи «Панатинаикос» проведет при пустых трибунах. В игре с ПАОКом клубу из Афин присуждено техническое поражение (0:3).

18 мая встреча команд была прервана на 54-й минуте при счете 1:0 в пользу столичной команды, когда в голову тренера ПАОКа Владимира Ивича попала банка с пивом. Эпизоду предшествовала потасовка, которую учинили футболисты обоих клубов.