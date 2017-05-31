Француз заключил брак с убитым в перестрелке на Елисейских полях полицейским

Парижанин Этьен Кардиль (Etienne Cardiles) зарегистрировал брак со своим партнером Ксавье Жюжеле (Xavier Jugelé) — полицейским, убитым во время теракта на Елисейских полях. Об этом сообщает в среду, 31 мая, Le Parisien.

Церемония прошла в мэрии XIV округа французской столицы накануне вечером. Ее посетили бывший президент Франции Франсуа Олланд, министр внутренних дел Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго. Кроме того, присутствовали несколько полицейских и гости.

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37-летний капитан полиции Жюжеле погиб 20 апреля во время перестрелки в центре столицы. Рядом с его служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и начал стрелять. Еще двое стражей порядка получили ранения. Одного из нападавших устранили ответным огнем, второй скрылся.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Во Франции получить право на посмертный брак может любой гражданин. Для этого необходимо подать заявление на имя президента республики. Если пара уже готовилась пожениться, а семья покойного дает согласие, то соответствующие органы регистрируют брак. Его отмечают в документах задним числом — до даты гибели одного из партнеров.