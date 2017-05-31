В Совфеде назвали условие гибели действующего киевского режима

Обвинения Киева в адрес компании «Яндекс» и санкции против русскоязычных интернет-ресурсов в целом призваны сохранить у населения Украины ощущение некого военного противостояния, без которого нынешнее руководство страны не сможет удержать власть. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».
«Киеву повоевать сейчас на Донбассе особенно не дают, а жизнь без войны, без военных условий — это политическая смерть нынешнего режима. Поэтому они придумывают другие войны», — сказал сенатор.
Он отметил, что подобными решениями Киев настроил против себя даже тех украинцев, которые раньше держались в стороне от политики. «Многих украинских граждан достала эта история, поскольку они привыкли к русскоязычному интернету, к определенным соцсетям, и, конечно, им это сильно не понравилось», — заключил парламентарий.
29 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в киевском и одесском офисах компании «Яндекс Украина». После завершения следственных мероприятий ведомство заявило, что сотрудники компании незаконно передавали в Россию персональные данные украинцев.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя ситуацию, назвала СБУ репрессивной машиной украинского президента Петра Порошенко, готовой «переехать права и свободы своих граждан вдоль и поперек».
17 мая Порошенко подписал указ о новом пакете санкций в отношении России. В частности, Киев решил заблокировать на территории страны работу порталов «Яндекса» и Mail.Ru Group.