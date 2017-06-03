Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде

Глава Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко прибыл на тренировку сборной России на велосипеде. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.

Чиновник посетил сбор команды в австрийском городе Нойштифт. Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к товарищеским матчам со сборными Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

Эти встречи станут последними перед стартом Кубка Конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).