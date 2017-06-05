Пьяная молодежь на тонированном Mercedes-Benz открыла стрельбу в центре Омска

В центре Омска группа молодых людей, катавшаяся на автомобиле, открыла стрельбу. Об этом сообщает в понедельник, 5 июня, управление Росгвардии по Омской области.

По его информации, инцидент произошел утром 4 июня. Сотрудники вневедомственной охраны федеральной службы услышали звуки выстрелов со стороны спортивно-концертного комплекса, после чего заметили Mercedes-Benz с тонированными окнами, покидающий его стоянку.

Росгвардейцы начали преследование подозрительной машины и при помощи второго экипажа заблокировали ее вблизи природного парка «Птичья гавань». Затем на место прибыли сотрудники полиции.

Как было установлено, в Mercedes-Benz ехали пять человек — четыре юноши и девушка. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время осмотра автомобиля на полу был найден пневматический автомат Калашникова с патронами, его изъяли.

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Молодые люди рассказали, что отдыхали в пригородной зоне Чернолучье и вернулись утром. Пострелять в городе юношам предложила девушка.

Как сообщается, 25-летний водитель транспортного средства ранее судим не был. В отношении него начата проверка.

В январе в Москве возбудили уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, устроившего стрельбу в центре города.

Осенью 2016 года в Астрахани участник свадебного кортежа открыл стрельбу из автомата Калашникова холостыми патронами.