Пьяная молодежь на тонированном Mercedes-Benz открыла стрельбу в центре Омска

В центре Омска группа молодых людей, катавшаяся на автомобиле, открыла стрельбу. Об этом сообщает в понедельник, 5 июня, управление Росгвардии по Омской области.
По его информации, инцидент произошел утром 4 июня. Сотрудники вневедомственной охраны федеральной службы услышали звуки выстрелов со стороны спортивно-концертного комплекса, после чего заметили Mercedes-Benz с тонированными окнами, покидающий его стоянку.
Росгвардейцы начали преследование подозрительной машины и при помощи второго экипажа заблокировали ее вблизи природного парка «Птичья гавань». Затем на место прибыли сотрудники полиции.
Как было установлено, в Mercedes-Benz ехали пять человек — четыре юноши и девушка. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время осмотра автомобиля на полу был найден пневматический автомат Калашникова с патронами, его изъяли.
Молодые люди рассказали, что отдыхали в пригородной зоне Чернолучье и вернулись утром. Пострелять в городе юношам предложила девушка.
Как сообщается, 25-летний водитель транспортного средства ранее судим не был. В отношении него начата проверка.
В январе в Москве возбудили уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, устроившего стрельбу в центре города.
Осенью 2016 года в Астрахани участник свадебного кортежа открыл стрельбу из автомата Калашникова холостыми патронами.