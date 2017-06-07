Путин поведал о слабых местах американской ПРО

Система противоракетной обороны Соединенных Штатов не обеспечивает защиту всей территории страны, считает российский президент Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, фрагмент которого опубликовал Bloomberg.

«На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию США», — цитирует главу государства агентство.

В интервью Стоуну российский лидер, как сообщалось ранее, также высказал мнение, что в случае вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией выживших бы не осталось. Путин также заявил, что рассчитывает на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

6 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что американский президент Дональд Трамп попросил его наладить отношения с Россией. В тот же день вице-президент страны Майк Пенс в ходе выступления на заседании Атлантического совета поставил «попытки России перекроить международные границы» в один ряд с террористическими угрозами на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Пенса, подчеркнул, что Москва в отношениях с Вашингтоном ориентируется на позицию Трампа.