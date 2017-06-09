Гимнастка Дмитриева рассказала о мечтавших об их разводе с Радуловым «телочках»

Призер Олимпийских игр гимнастка Дарья Дмитриева объявила о разводе с хоккеистом Александром Радуловым. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

«Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались (телочки)», — написала спортсменка.

11 ноября 2015 года Дмитриева родила сына, которого назвали Макаром. В августе того же года пара сыграла свадьбу.

В июле 2015 года Дмитриева в интервью kp.ru рассказывала, что Радулов трижды делал ей предложение и красиво ухаживал.

Спортсменка завоевала серебряную медаль на Играх 2012 года в Лондоне. В ее активе четыре победы на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Радулов — двукратный чемпион мира в составе сборной России. С 2016 года выступает в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».