Гимнастка Дмитриева рассказала о мечтавших об их разводе с Радуловым «телочках»

Обещали быть вместе в горе и в радости , но что то пошло не так 🙄😬 На самом деле шутки в сторону . Я решила написать все таки этот пост , так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают , но многие просто мечтали что бы мы расстались 🤦🏻‍♀️( телочки🖕🏻) . Ему не понравится что я это пишу , он вообще всегда ненавидел мои длинные посты , но все же не хочу что бы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя 🙏 Конечно хочу воспользоваться случаем что бы мой пост опубликовали в новостях " РАДУЛОВ РАЗВЁЛСЯ С ДМИТРИЕВОЙ " 😂 ( шучу конечно ) . Интервью по этому поводу никаких не даю ...Скажу одно ! Инициатором развода была я . Александр достойный МУЖЧИНА , ПРЕКРАСНЫЙ отец , но есть вещи с которыми я лично смирится не могу ...есть моральные принципы ! Это все таки моя вина .. я думала что люди меняются , но это была нелепая ошибка ! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится !!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть ! Он любил , я любила , но жить с этим дальше было невозможно . Всему есть предел .. Мне нравятся люди , которые не для всех . Да и вообще самое главное - это наш СЫН ! Поверьте он растёт в безмерной заботе и любви ♥️ Раздела имущества не будет 😂 у нас имеется брачный контракт ! В суде мы подписали мирный договор ! Конечно очень много боли принесли друг другу ...особенно за эти полгода !!! Сейчас вдвоём пытаемся построить дружеские отношения и конечно же не забываем , что мы в первую очередь РОДИТЕЛИ ! Время все устранит, притупит обиды ,боль и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти . Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь 🙏 Я Вас ОЧЕНЬ прошу ,не осуждайте нас , не надо искать виновного !!!! Жизнь очень интересная штука ! Все идёт своим чередом . Любви Вам ! Взаимопонимания ! Счастья! Здоровья и много детишек ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ 🖤

