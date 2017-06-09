Путин обозначил негативные последствия внутриполитической ситуации в США

Внутриполитическая ситуация в США затрудняет процесс урегулирования мировых проблем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, в ходе заседания совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе, передает РИА Новости.

«Мы видим, что происходит в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, в Ираке, что происходит в Афганистане», — сказал российский лидер. Это, по его словам, не способствует, чтобы работа по деэскалации кризисов, которая ведется в международном формате, выходила «на конструктивный системный уровень».

17 мая Путин охарактеризовал внутриполитическую ситуацию в США, как «развивающуюся политическую шизофрению». Так он прокомментировал скандал вокруг обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в том, что он якобы выдал секретную информацию главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Переговоры президента США и российского министра прошли 10 мая в Белом доме. Спустя несколько дней газета The Washington Post сообщила о том, что во ходе встречи Трамп раскрыл некие секретные данные. Затем американский телеканал NBC News уточнил, что американский лидер якобы поделился сведениями о планах террористов устроить взрыв на борту одного из лайнеров.

Позже Трамп подтвердил, что во время общения с Лавровым поделился «данными о терроризме и безопасности авиаполетов». Саму встречу с главой МИД РФ он оценил, как очень успешную.

