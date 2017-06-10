Трамп удивился результатам британских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты парламентских выборов в Великобритании стали для него сюрпризом. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, попросившего его оценить результаты выборов, Трамп ограничился словом «удивительные».

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. После подсчета голосов во всех избирательных округах страны Консервативная партия получает 318 мандатов, лейбористы — 262.

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Кроме того, в парламент проходят Шотландская национальная партия (35 мандатов), Либерал-демократическая партия (12), Демократическая юнионистская партия (10), «Шинн Фейн» (7), Партия Уэльса (4) и Партия «зеленых» (1). Еще один мандат достанется независимому кандидату Сильвии Гермон (Sylvia Hermon).

Ни одна из партий не набрала простого большинства мандатов, из-за чего возникает необходимость создания коалиций. 9 июня премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии заявила, что намерена сформировать правительство при помощи «своих друзей» из Демократической юнионистской партии.