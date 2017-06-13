Фото с прыгающим «ниндзей» превратили в мем

В социальных сетях обрела вторую жизнь фотография с высоко подпрыгнувшим «ниндзей», которая стала популярной еще в 2016 году. Пользователи превратили пол, от которого он отталкивается, в символ неприятностей, от которых хочется избавиться.

Микроблогеры предположили, что на самом деле под ногами героя снимка была лава.

Один из них заменил человека на фото изображением президента США Дональда Трампа, пытаясь проиллюстрировать отношение американского лидера к расследованию собственных связей с Россией.

Некоторые иронизировали над тем, что команда «Кливленд Кавальерс» не стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Eat that mf icing 😈 (@istaychillin_) 13 июня 2017, 03:44

Девушки использовали мем, чтобы подтрунить над парнями.

«Чувак — это парень, который мне нравится, а пол — его ответы на мои СМС».

— Common White Girl (@GIRLposts) 12 июня 2017, 14:13

Мужчины, в свою очередь, с помощью мема проиллюстрировали свое отношение к проявлению чувств.

«Пол — это чувства. А я: ...»

В России снимок больше всего полюбился школьникам и студентам, сдающим экзамены и страдающим от недосыпа. Для них пол стал синонимом здорового сна и хороших результатов ЕГЭ.