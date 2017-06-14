Умер пострадавший при взрыве газа житель девятиэтажки в Моршанске

В больнице Моршанска (Тамбовская область) умер мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в одной из квартир девятиэтажного дома. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Вечером во вторник, 13 июня, в квартире на девятом этаже многоквартирного жилого дома по улице Дзержинского произошел взрыв, который привел к возгоранию. Находившийся в момент ЧП в квартире 30-летний мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован в специализированное медучреждение, где скончался утром 14 июня.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»), отмечает телеканал «360».

16 мая в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли трое и пострадали 14 человек. Губернатор назвал виновниками взрыва рабочих, пытавшихся незаконно осуществить подключение к водоводу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, по которому задержали трех человек.