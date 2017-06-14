Аналитики назвали фаворита Кубка конфедераций

Сборная Португалии имеет наилучшие шансы выиграть Кубок конфедераций — 2017. К такому выводу пришли ученые из Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ имени Плеханова, сообщает ТАСС.

Материалы по теме Воины маори Почему россиянам стоит бояться встречи с Новой Зеландией на Кубке конфедераций

Для формирования прогноза оценивались как общие показатели, связанные с социально-экономическим развитием стран, так и специфические — исторические и спортивные. Эти факторы могут определять успешность сборных на турнире.

Модели для прогнозирования строились исходя из того, как вышеуказанные факторы влияли на исход предыдущих шести розыгрышей Кубка конфедераций, начиная с 1997 года.

Турнир стартует 17 июня. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и завершатся 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).