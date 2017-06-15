Президент рассказал об отношении к анекдотам о себе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, признался, что не запоминает анекдоты о себе.

«Я их не помню, вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю», — сказал глава государства в ответ на просьбу ведущей прямой линии рассказать любимый из них.

3 апреля Владимир Путин поделился с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) любимым анекдотом: «Один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано еще". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему — "Посиди". Он говорит: "Ну одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встает и говорит: "Караул"».

В конце 2015 года президент в ходе большой пресс-конференции начал ответ на вопрос о ситуации в экономике страны с анекдота про разговор двух приятелей.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса. В прошлом году прямое включение состоялось 14 апреля и продлилось на 18 минут меньше. Рекордная по продолжительности прямая линия состоялась в 2013 году — 4 часа 48 минут.