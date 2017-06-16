По ТВ покажут фильм о матче «Зенита» в Северном Ледовитом океане

На телеканале НТВ состоится премьера документального фильма «Зенит» — «Приразломная». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина выйдет в эфир в пятницу, 16 июня, в 23:30 по московскому времени. Фильм представляет собой рассказ об уникальном футбольном матче, который состоялся в Северном Ледовитом океане с участием игроков «Зенита» Александра Кокорина, Юрия Лодыгина, Артема Дзюбы, Юрия Жиркова, Николаса Ломбертса, бывший футболиста и тренера «Зенита» Сергея Семака, а также сотрудников «Приразломной».

Футбольный матч проходил в формате два тайма по 15 минут. Каждая команда состояла из пяти человек, играли смешанными составами.

Кроме того, зрители фильма узнают, как добывают нефть в Арктике, познакомятся с бытом нефтяников и побывают в центре управления «Приразломной», которую за технологичность часто сравнивают с космической станцией.