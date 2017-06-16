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Кандидатов в президенты России предложили обязать проводить прямые линии

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Прямые линии, подобные тем, которые ежегодно проводит президент России Владимир Путин, должны организовать все претенденты на участие в выборах главы государства в 2018 году. Такую точку зрения высказал зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, передает «Интерфакс», в пятницу, 16 июня.

По его мнению, ни один из кандидатов на высший пост в стране не должен уклоняться от дискуссии, «каждый должен выходить со своей программой» во время избирательной кампании. «Очень важно, чтобы президентские выборы стали поводом для крупной серьезной, общенациональной дискуссии», — подчеркнул депутат.

Новиков добавил, что компартия готова к такого рода дискуссии.

Кроме того, он отметил, что лидеры крупнейших политических партий должны иметь больше возможностей для общения со гражданами страны, для предъявления своей программы.

Следующие выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет. Путин имеет право участвовать в выборах, однако пока он не объявил о соответствующем намерении. Такие планы есть, в частности, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и Алексея Навального, а также находящегося под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмена Сергея Полонского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов также не исключил своего участия в качестве кандидата.

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