В Индии создано совместное предприятие по выпуску вертолетов Ка-226Т

Холдинг «Вертолеты России», АО «Рособоронэкспорт» и индийская корпорация HAL зарегистрировали совместное предприятие по выпуску легких вертолетов Ка-226Т и его модификаций в Индии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга.

«Уже в ближайшее время это предприятие начнет свою работу, обеспечивая поставки вертолетов в интересах вооруженных сил Индии», — заявил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский. Он отметил, что сотрудничество с индийскими коллегами может подтолкнуть и других партнеров к реализации аналогичных проектов.

По плану предусматривается отгрузка до 35 вертолетов в год с возможностью увеличения объемов производства.

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Предприятие будет вести окончательную сборку и ремонт вертолетов, а также выступит интегратором цепочки индийских поставщиков. Производство агрегатов для вертолетов будет размещено на мощностях предприятий индийской промышленности. Сборка двигателей Arrius 2G1 для индийских Ка-226Т планируется на совместной площадке французской компании Safran и корпорации HAL, созданной в 2016 году для обслуживания силовых установок.

Соглашение о сотрудничестве в области вертолетостроения между Россией и Индией было подписано в 2015 году. По нему «Вертолеты России» совместно с «Рособоронэкспортом» организуют поставки и локализацию производства в Индии 200 единиц российского вертолета Ка-226Т и его модификаций, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены в Индии. Это первый российско-индийский высокотехнологичный проект, реализуемый индийским правительством в рамках инициативы «Делай в Индии» (Make in India).

Ка-226Т — новая версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226, появившаяся в 2008 году. Машина взлетной массой 3,6 тонны развивает максимальную скорость до 250 километров в час и способна перевозить 1050-1100 килограммов полезной нагрузки в кабине или на внешней подвеске.