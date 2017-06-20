Жителю Берлина дали условный срок за сексуальную связь с девочкой Лизой

Жителя Берлина приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальные контакты с 13-летней девочкой Лизой из русскоязычной семьи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно вынесенному во вторник, 20 июня, решению суда берлинского района Тиргартен, 24-летний мужчина также должен перечислить три тысячи евро фонду помощи жертвам насилия.

Молодого человека признали виновным в сексуальном насилии. Суд подчеркнул, что, хотя интимные отношения были добровольными, девочка не достигла «возраста согласия». В Германии подобная связь с лицами, не достигшими 14 лет, считается насилием и преследуются законом.