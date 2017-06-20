Силовые структуры
 

В «Ильюшине» подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76

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Ил-76
Ил-76

Заключенный в 2012 году контракт на поставку Минобороны 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А будет пересмотрен. Об этом, как передает ТАСС, рассказал главный конструктор «Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина» Николай Таликов.

«Контракт сейчас пересматривается с точки зрения ценовой политики, но его условия и сроки выполнения остаются те же», — подчеркнул Таликов, не уточнив финансовые параметры новой сделки.

В начале июня 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме сообщил, что исполнение контракта остановлено из-за неточного определения сметной стоимости: выпуск одной машины по этой сделке приносил компании миллиард рублей убытка.

В данный момент, как пишет издание, обсуждается увеличение контрактной цены на один самолет с 3,6 до 5 миллиардов рублей. При этом военные не готовы наращивать общий денежный объем контракта и предлагают сохранить его, сократив количество закупаемых самолетов.

Контракт на 39 самолетов Ил-76МД-90А, которые должен был построить ульяновский завод «Авиастар-СП», был заключен в сентябре 2012 года. Общая сумма сделки составила 140 миллиардов рублей, срок исполнения — 2020 год. Однако выполнение контракта затормозилось: в 2014-2015 годах военные получили три самолета установочной партии (из них два отдали на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс для отработки на их базе машин спецназначения), и только в 2016-м — первый серийный самолет.

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