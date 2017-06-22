Попавшего в реанимацию в день боя россиянина выписали из больницы

Российский боец смешанного стиля Гога Шаматава, попавший в реанимацию в день боя с бразильцем Реймисоном Бруно Соузой де Оливейрой, выписан из больницы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Хочу поблагодарить врачей и всех, кто переживал за меня. Никогда не думал, что такое может со мной произойти. Но даже машины иногда ломаются. Хорошо, что все обошлось. Берегите свое здоровье и занимайтесь спортом. Чувствую себя хорошо. Хотел бы провести бой 18 августа на турнире Prime Selection в Краснодаре», — сказал Шаматава.

15 июня российский боец был госпитализирован с сильными болями в грудной клетке. Врачи поставили ему диагноз — пневмомедиастинум — редкое заболевание, заключающееся в скоплении воздуха в клетчатке средостения.

Шаматава должен был провести поединок в Краснодаре с Бруно Соузой де Оливейрой 15 июня. В активе 25-летнего россиянина десять побед и три поражения в ММА.