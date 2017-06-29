Выливший колу на полицейского в Москве немецкий фанат стал фигурантом дела

В отношении немецкого футбольного болельщика, вылившего кока-колу на полицейского в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, уроженец Дрездена стал фигурантом дела по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Инцидент произошел на товарищеском матче Россия — Чили, состоявшемся перед Кубком конфедераций. Болельщик находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался самостоятельно покинуть стадион. Полицейские решили вывести немца под руки, однако он вырвался, ударил сержанта по лицу пластиковой бутылкой кока-колы, а потом вылил на него напиток.

Как отмечается, страж порядка за медпомощью не обращался. На фаната составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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Встреча сборных России и Чили прошла в Москве на «ВЭБ Арене» 9 июня и завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте после передачи Артуро Видаля отличился Маурисио Исла, россияне отыгрались спустя 11 минут: Виктор Васин точно пробил головой после подачи углового.

На Кубке конфедераций чилийцы добрались до финала. Их соперники (Мексика или Германия) определятся в ходе встречи 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Она начнется в 21:00 по московскому времени. Сборная России завершила выступление после проигрыша мексиканцам в заключительном матче группового этапа.