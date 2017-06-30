Спорт
 

ВФЛА посчитала небезопасной поездку в Кению на юношеский ЧМ

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Юрий Борзаковский
Юрий Борзаковский

Российские легкоатлеты не выступят на юношеском чемпионате мира (для спортсменов не старше 18 лет) в Кении из соображений безопасности. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

«В Кению имеют право поехать только наши юные спортсмены, разрешения ехать туда тренерам и персоналу нет. Я как главный тренер сборной выступил против поездки наших детей на этот турнир из соображений безопасности. Кения не самая благополучная страна, и многие сборные отказались туда ехать», — заявил Борзаковский.

Он также отметил, что ВФЛА руководствуется заботой о здоровье спортсменов, которым в кратчайшие сроки нужно было бы сделать различные прививки, необходимые для поездки.

Юношеский чемпионат мира пройдет в Найроби (Кения) с 12 по 16 июля. От поездки на турнир отказались также сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи.

ВФЛА была дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года из-за обвинения в систематическом применении спортсменам допинга. С того момента россияне не могут выступать на международных соревнованиях. Исключение составляют несколько десятков атлетов, получивших индивидуальные разрешения.

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