Бьянке отказали во въезде на Украину

R&B-певицу Бьянку не пустили на территорию Украины. Об этом она сообщила в Instagram. Представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил информацию «Громадське».
По его словам, въезд певице, настоящее имя которой Татьяна Липницкая, запрещен на три года. Причиной применения таких мер стало ее посещение Крыма.
В соцсети Бьянка показала страницу паспорта со штампом «отказано во въезде в Украину». Она должна была выступать в Одессе 30 июня. «Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском», — написала она.
Всем ёу!.:( Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина).💛💙 Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык)🌈💋 и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Я ,как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души 🎼🎼🎼❤️❤️❤️для вашей души!!! Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике.. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!!❤🌻🎼 Я вчера заплакала 😔после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"💛💙🎼🌻❤ Я и мой ансамбль вас любим и очень ждём встречи с Украинскими Малятами!!!❤🎼🌈💋 Во имя соÿла РНБ и Хип-Хопа🖖🏻🎼❤ ë🎼🙌🏻🌻
По словам певицы, она считает Украину своей родиной так же как Россию и Белоруссию. Бьянка добавила, что не имеет никакого отношения к политике.
Ранее Киев закрыл въезд в страну, в частности, музыканту Вадиму Самойлову, одному из основателей группы «Агата Кристи», а также режиссерам Никите Михалкову и Станиславу Говорухину.
Липницкая родилась в 1985 году в Минске. Какое-то время она работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Белоруссии. Затем стала эстрадной певицей. В 2005 году ей предложили представлять Белоруссию на конкурсе «Евровидение», однако она отказалась ради работы с хип-хоп исполнителем Серегой (она участвовала в записи его альбома). Всего Бьянка выпустила пять альбомов. В 2010-м она переехала в Москву.