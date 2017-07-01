Бьянке отказали во въезде на Украину

R&B-певицу Бьянку не пустили на территорию Украины. Об этом она сообщила в Instagram. Представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил информацию «Громадське».

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По его словам, въезд певице, настоящее имя которой Татьяна Липницкая, запрещен на три года. Причиной применения таких мер стало ее посещение Крыма.

В соцсети Бьянка показала страницу паспорта со штампом «отказано во въезде в Украину». Она должна была выступать в Одессе 30 июня. «Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском», — написала она.

По словам певицы, она считает Украину своей родиной так же как Россию и Белоруссию. Бьянка добавила, что не имеет никакого отношения к политике.

Ранее Киев закрыл въезд в страну, в частности, музыканту Вадиму Самойлову, одному из основателей группы «Агата Кристи», а также режиссерам Никите Михалкову и Станиславу Говорухину.

Липницкая родилась в 1985 году в Минске. Какое-то время она работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Белоруссии. Затем стала эстрадной певицей. В 2005 году ей предложили представлять Белоруссию на конкурсе «Евровидение», однако она отказалась ради работы с хип-хоп исполнителем Серегой (она участвовала в записи его альбома). Всего Бьянка выпустила пять альбомов. В 2010-м она переехала в Москву.