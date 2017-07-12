Киев заявил о задержании в Донбассе россиянина с военным билетом

В зоне силовой операции в Донбассе задержали якобы россиянина с военным билетом. Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины в среду, 12 июля.

Отмечается, что военный наряд «осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области». В ходе проверки автомобиля Volkswagen и документов находившихся внутри выяснилось, что пассажир является гражданином России и имеет при себе военный билет РФ.

Кроме того, наряд проверял машину ВАЗ, в котором, по предварительной информации, ехал «боевик» ЛНР.

Обоих задержали и передали сотрудникам правоохранительным органов.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

В конце июня «Русская служба Би-би-си» сообщила, что в Луганской области украинские силовики взяли в плен россиянина Виктора Агеева, служившего по контракту в военной разведке. В российском Минобороны позднее информировали, что Агеев никогда не был контрактником — после срочной службы в мае 2016 года он уволился в запас. В самопровозглашенной Луганской народной республике пояснили, что захваченный мужчина является гражданином ЛНР и служит в народной милиции.

На Украине регулярно заявляют о задержании российских военнослужащих, в том числе пограничников, и обвиняют Москву непосредственном участии в конфликте в Донбассе. В России, как правило, данные утверждения опровергают, подчеркивая, что регулярных войск на юго-востоке Украины нет.