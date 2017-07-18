Второй подозреваемый сознался в убийстве россиянина в Абхазии

Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сознался в совершении преступления. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Уточняется, что он передал стражам порядка орудие убийства (нож), а также ювелирные изделия и два фотоаппарата, которые прятал в лесу недалеко от своего дома в селе Абгархук Гудаутского района. Расследование дела продолжается.

Днем ранее признательные показания дал первый из двух подозреваемых. У него изъяли автоматическое оружие и другие вещественные доказательства.

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Личности преступников установили 16 июля. Это братья Адгур и Даур Джинджолия.

Москвич Алексей Кабанов был убит 11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Кабанов оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.