Кремль и Белый дом назвали абсурдом заявления о «тайной встрече» Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в течение двух дней общались «на полях» саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, и «тайных» встреч не было. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, лидеры двух стран говорили и во время обеда, обменивались мнениями, но отдельной встречей это назвать нельзя. «Позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить — это проявление той самой шизофрении», — сказал он.

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«Конечно, употребление такого термина, как какая-то «тайная» или «секретная» встреча — это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа. И затем «на полях» визита они неоднократно обменивались какими-то мнениями, они обменивались фразами, то есть это было общение в течение нескольких дней. Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно», — отметил Песков.

В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге, что сообщения американских СМИ о «тайной» встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии. Она добавила, что говорить о том, что эта встреча была тайной, «абсурдно».

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп вопрос санкций, Сандерс в очередной раз озвучила заявление Белого дома о том, что они обсуждали только санкции, связанные с якобы «вмешательством» России в выборы в США.

18 июля Reuters сообщило, что Путин и Трамп в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали 7 июля во время ужина, этот разговор продлился около часа.