Рябков посетовал на беспросветную позицию США по вопросу дипсобственности России

Россия сожалеет, что в позиции США по вопросу возвращения Москве ее дипломатической собственности мало просветов. Об этом в среду, 19 июля, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я считал и считаю, что нужно стремиться договориться до последнего момента, использовать все возможности. К сожалению, пока сейчас в позиции США, в том числе по дипсобственности, по другим вопросам, очень мало просветов», — сказал он.

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Дипломат добавил, что проблема доступа России к ее недвижимости в США не является предметом торга или сделок. По его словам, Москва требует ее возврата без каких-либо условий.

28 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о подготовке ответа на действия США. Дипломат пояснила, что он «будет иметь очень солидную базу проработки».

В конце декабря прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.