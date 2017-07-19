ВТБ профинансирует перспективные проекты в авиакосмической отрасли

Банк ВТБ выступивший генеральным спонсором Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который в этом году проходит с 18 по 23 июля в городе Жуковском, подписал ряд соглашений о сотрудничестве с лидерами авиационно-космической отрасли. В настоящее время объем кредитно-документарных сделок с предприятиями отрасли превысил 209 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе банка, присланном в редакцию «Ленты.ру».

«ВТБ оказывает спонсорскую поддержку форуму МАКС с 2003 года. Группа ВТБ предоставляет своим клиентам в авиационно-космической сфере весь спектр продуктов, помогая в реализации проектов во всех отраслевых направлениях», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

ВТБ сотрудничает с лидерами авиационно-космической отрасли, среди которых: «Объединенная авиастроительная корпорация», «Роскосмос», «Объединенная двигателестроительная корпорация» («ОДК»), «Вертолеты России», «Ракетно-космический центр «Прогресс», «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» («ИСС»), «Российские космические системы» и другие ведущие российские холдинги и компании, подчеркивается в пресс-релизе.

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Средства выделяются как на финансирование текущей деятельности компаний, так и на выполнение работ по государственным и экспортным контрактам, модернизацию и техническое перевооружение, а также на освоение новых видов продукции. В частности, ВТБ профинансировал экспортные контракты по поставкам истребителей Су-35 в Китай и Таиланд, на 30 и 2 миллиарда рублей соответственно, сообщил журналистам Лукьяненко.

На МАКС-2017 ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в реализации планов поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 на внутренний рынок и на экспорт. «С "Гражданскими самолетами Сухого" мы работаем многие годы по широкому перечню направлений в банковской и финансовой сферах. Мы намерены и далее поддерживать ключевые для страны предприятия и их проекты», - заявил Лукьяненко.

Аналогичное соглашение о сотрудничестве банк заключил с «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Речь идет о поставках самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103, в том числе и для иностранных заказчиков. Лукьяненко, комментируя достигнутые договоренности, заявил, что «поддержка уникальных и обладающих высоким экспортным потенциалом проектов предприятий авиастроительной отрасли» одним из приоритетов ВТБ.

Соглашения о сотрудничестве ВТБ подписаны с «ОДК» и «ИСС». Согласно достигнутым договоренностям стороны будут участвовать в реализации ряда ключевых проектов. Так, взаимодействие с «ОДК» предполагает объединение усилий в локализации производства на территории РФ деталей горячей части двигателей SaM146, проведение опытно-конструкторских работ и развертывание серийного производства двигателей семейства ПД-14. Особое внимание — проекту создания турбины ГТД-110М — первой турбины большой мощности российского производства.

Что касается сотрудничества ВТБ с «ИСС», то оно будет развиваться в рамках проекта «Умная фабрика "Сатурн"», который реализовывается в Рыбинске Ярославской области. Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления банка Андрей Костин, врио губернатора региона Дмитрий Миронов и гендиректор «ОДК» Александр Артюхов.

В этом году МАКС собирается поставить рекорд по посещаемости и привлеченным участникам. Примерно 100 предприятий только российского ОПК принимают участие в выставке военной и гражданской авиации, которую уже по традиции посетил президент России Владимир Путин, а всего на МАКС-2017 ждут представителей 770 компаний из трех десятков стран мира. В отличие от французского Ле-Бурже, куда российских авиастроителей не пустили, МАКС открыт для всех. И это привлекает к выставке покупателей и продавцов техники со всего мира.