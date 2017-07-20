В Кремле рассказали о беседе Путина и Трампа за обедом на G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе неформальной беседы во время обеда на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге обсуждали тему усыновления, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 июля.

«Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась», — сказал официальный представитель Кремля. О чем еще поговорили лидеры двух стран за обедом, он не уточнил.

Ранее Трамп в интервью газете The New York Times рассказал, что поговорил с коллегой о проблеме усыновления российских сирот американскими семьями.