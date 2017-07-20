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Трамп рассказал о содержании обеденной беседы с Путиным

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе неформальной беседы за обедом с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге поприветствовали друг друга, после чего затронули проблему усыновления. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The New York Times.

По словам американского президента, во время ужина его супруга Мелания сидела рядом с Путиным на другом конце стола. «Я просто пошел поздороваться с Меланией, и пока я там был, я поприветствовал Путина», — сказал Трамп.

Он добавил, что разговор был недолог, «может быть, минут 15». «Просто говорил о разных вещах. На самом деле, очень интересно. Мы говорили об усыновлении», — пояснил Трамп.

Он отметил, что вопрос об усыновлении обсуждался в июне 2016 года в ходе встречи между Дональдом Трампом-младшим и гостями из России.

С 2013 года действует «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление американцами российских детей. Документ стал ответом на американский «акт Магнитского». Дима Яковлев погиб в июле 2008 года в городе Херндон под Вашингтоном после того, как приемный отец Майлс Харрисон на целый день оставил ребенка в закрытой машине. Суд Харрисона оправдал.

18 июля Reuters сообщило, что Путин и Трамп провели, помимо основной беседы, еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали 7 июля во время ужина, этот разговор продлился около часа.

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