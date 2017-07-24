На Украине оценили возможность импичмента Порошенко

Процедура импичмента президента Украины Петра Порошенко малореальна на сегодняшний день. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.

«Конституция Украины предусматривает импичмент за государственную измену или иное преступление. Это сложная и нереализуемая процедура. Судите сами: чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включает в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении», — пояснила Лукаш.

По ее словам, далее решение депутатов обязан проверить Конституционный суд. «В свою очередь, Верховный суд может подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады», — отметила она.

Материалы по теме «Цирк Порошенко продолжит гастроли» Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима

Бывшая глава украинского Минюста подчеркивает, что пройти всю эту процедуру практически невозможно, особенно с учетом того, что нет процедурного закона, регламентирующего все механизмы. «Импичмент есть, а закона о нем нет», — указывает Лукаш.

18 июля лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал скорейшего объявления импичмента президенту страны Петру Порошенко. «Порошенко хочет переизбраться на второй срок. Он считает, что может переизбраться на второй срок, как Янукович, когда подчинит себе всех: средства массовой информации, правоохранительные органы, суды, парламент. Я не дам ему этого сделать. Я не дам установить диктатуру и злоупотреблять властью», — заявил Ляшко.

В июне Киевский областной совет высказался за принятие парламентом страны механизмов, которые регламентировали бы импичмент президента Украины. Инициатором внесения обращения выступила фракция «Батькивщины». За принятие документа выступили 57 из 62 депутатов.

Порошенко стал президентом страны, одержав победу на досрочных выборах в мае 2014 года.