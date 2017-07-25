Депутат Рады назвал условие установления на Украине военной диктатуры

На Украине при попытке организовать в стране новый Майдан будет установлена военная диктатура. Об этом во вторник, 25 июля, в интервью «Ленте.ру» сказал депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

«Если кто-то попытается поиграть в эту игру, то на Украине может появиться настоящая военная диктатура, которую никто не сможет контролировать и прогнозировать. Ее установление приведет к огромным людским потерям и еще большим разрушениям. С такой властью уже точно не будет говорить ни одно европейское правительство», — заявил Добкин.

Он добавил, что осуществить новый Майдан в стране очень сложно. По словам парламентария, у сторонников власти на руках огромное количество оружия, также в стране много людей с боевым опытом.

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17 июля депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что в Киеве при участии боевиков «Правого сектора» состоялась репетиция нового госпереворота. Таким образом он охарактеризовал акцию протеста у стен парламента, которая состоялась 13 июля. Несколько сотен активистов запрещенных в России организаций «Правый сектор», УНА-УНСО, а также партии «Свобода», «Азов», РНС, «Народный контроль» требовали снятия неприкосновенности с депутата Михаила Добкина. Они заблокировали все выходы из парламента, а также бросали в сотрудников правоохранительных органов дымовые шашки и петарды.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.